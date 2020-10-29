Пользователь приложения может создать свой виртуальный прототип, выбрав соответствующий тип фигуры, цвет кожи и добавив собственное фото. Одежда, которую примеряет виртуальный двойник пользователя, добавляется двумя способами: можно загрузить в приложение фотографии собственных вещей или выбрать их из каталога партнёров Good Style.





ИИ-алгоритм подбирает и советует дополнительные предметы одежды, основываясь на гардеробе пользователя. В приложении предусмотрен раздел модных новостей, в котором представлена информация о современных модных тенденциях, пишет dev.by