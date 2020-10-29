Гардероб универмага «Беларусь» открылся 23 октября. Эту услугу магазин впервые предложил в 2017 г. С тех пор оставить верхнюю одежду на хранение желающие могут с октября по апрель. Услуга бесплатна для всех посетителей универмага.





В этом сезоне гардероб перенесли из помещения на первом этаже рядом с боковым выходом со стороны ул. Жилуновича на второй этаж, за обменный пункт. Режим работы — ежедневно с 10:00 до 19:00 (сам универмаг при этом открыт с 9:00 до 21:00, а по воскресеньям и праздничным дням — с 10:00 до 20:00).









Как рассказали в универмаге, услуга пользуется спросом, особенно в выходные дни, когда посещаемость магазинов возрастает. Посетители отмечают удобство такого сервиса: им не приходится носить вещи в руках или испытывать дискомфорт, находясь в теплой одежде в отапливаемом помещении.





Пока «Беларусь» — единственный универмаг Минска, который имеет гардероб. Ранее услугу предлагали и в ЦУМе, но в этом году оставить верхнюю одежду на хранение здесь не получится. ГУМ, торговый дом «На Немиге» и «Кiрмаш» также не оборудованы гардеробами.



