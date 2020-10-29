Границы закрылись? Белорусы не могут въехать в страну

На пограничных форумах пишут, что в Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.





Также в чатах обсуждают, что водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу.





Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем — со стороны Литвы.





Дозвониться в пресс-службу Погранкомитета пока не удалось.





— К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — сообщил Onliner со ссылкой на оперативного дежурного Гродненской таможни. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать".





В МИД Беларуси пока не обладают информацией о закрытии границы, но в ведомстве отметили, что «идут консультации с Госпогранкомитетом».



