Границы закрылись? Белорусы не могут въехать в страну
Во второй половине дня стали поступать сообщения от пользователей о том, что белорусы не могут вернуться в страну — их разворачивают на границе. Официальной информации об этом пока нет.
На пограничных форумах пишут, что в Беларусь сейчас впускают только грузовые машины и дипломатический транспорт. Всем остальным говорят, чтобы возвращались обратно.
Также в чатах обсуждают, что водителей и пассажиров международных автобусов предупреждают, что они не смогут вернуться обратно, если сейчас пересекут границу.
Сначала такая информация появилась о переходах со стороны Польши, затем — со стороны Литвы.
Дозвониться в пресс-службу Погранкомитета пока не удалось.
— К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, — сообщил Onliner со ссылкой на оперативного дежурного Гродненской таможни. — Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать".
В МИД Беларуси пока не обладают информацией о закрытии границы, но в ведомстве отметили, что «идут консультации с Госпогранкомитетом».
В справочной службе Национального аэропорта TUT.BY сказали, что «граница открыта, самолеты прилетают». Ближайший рейс из Варшавы должен приземлиться в 17.50. Там отметили, что сейчас по этому поводу многие звонят и назвали информацию о закрытых границах «слухами — самолеты улетают и прилетают».
17:43 29/10/2020
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