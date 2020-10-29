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Умер главврач инфекционной больницы в Гродно - там лечат пациентов с COVID-19

Утром 29 октября стало известно о смерти главного врача Гродненской инфекционной больницы Сергея Тихоновича.

Умер главврач инфекционной больницы в Гродно - там лечат пациентов с COVID-19
Смерть коллеги подтвердили сотрудники. Комментировать причину смерти отказались по этическим причинам, пишет hrodna.life.

Сергею Тихоновичу было 53 года. Руководил инфекционной больницей с марта 2019 года. 

Во время эпидемии коронавируса эта больница первой стала принимать пациентов с COVID-19.
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