Смерть коллеги подтвердили сотрудники. Комментировать причину смерти отказались по этическим причинам, пишет hrodna.life





Сергею Тихоновичу было 53 года. Руководил инфекционной больницей с марта 2019 года.





Во время эпидемии коронавируса эта больница первой стала принимать пациентов с COVID-19.