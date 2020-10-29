Есть рекорд? Минздрав отчитался о ситуации с распространением COVID-19
Минздрав обновил статистику по ситуации с коронавирусом в Беларуси
Если верить Минздраву, то в Беларуси 29 октября был установлен рекорд по суточному выявлению зараженных COVID-19.
Минздрав сообщает, что за все время распространения инфекции в стране зарегистрировано 96 529 случаев, то есть +984 случая за последние сутки
Самое большое суточное выявление заболевших фиксировалось ранее 29 апреля - 973 случая. Однако, повторим, это если вверить статистике Минздрава.
Поскольку тогда Минздрав пытался нас убедить, что инфекция в Беларуси распространяется не так, как во всем остальном мире. Более месяца у нас офицально сообщалось примерно об одинаковом ежедневном выявлении заболевших в районе 900+ и о нескольких смертях.
Однако, как недавно выяснилось смертей было ГОРАЗДО больше - не менее 4 тысяч, а вероятнее всего в районе 6,5 тысяч, что сопоставимо с "рекордсменами" - Италией и США.
Так что и реальное количество заболевших было гораздо выше того, в чем нас уверял Минздрав.
Но если верить Минздраву, то да, сегодня у нас "рекорд"...
Кстати, по официальной версии, за все время распространение коронавируса в Беларуси умерло 973 человека, то есть +4 за последние сутки и эта цифра пугает еще больше и вот почему.
Пока случаев заражения COVID-19 было относительно немного, Минздрав ежедневно отчитывался о 5, а чаще 6 и даже иногда 7 умерших от COVID-19 пациентах.
Сейчас же, когда пошел вал заражений, ежедневно сообщается о 4 случаях смерти - не меньше и не больше, что не может не настораживать.
"Белорусский партизан"
13:06 29/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение