39-летняя жительница Ивацевичей Наталья возмущается, что заболела COVID-19, но должна была посещать больницу и самостоятельно выяснять, действительно ли у нее коронавирус. Врачи, после того, как она обратилась в больницу, поставили ей диагноз – острая респираторная инфекция, передает Белсат.





«В понедельник 12 октября я внезапно почувствовала, что не чувствую запахов и вкуса. На следующий день я пошла в больницу. В приемной меня направили в так называемую «грязную» зону. И там врач мне заявил, что не может дать мне больничный лист, так как у меня нет температуры.





Кроме того, у меня вообще не было и других симптомов: кашля, насморка. Я начала спорить, что сейчас чуть ли не из чайника сообщают, что если пропадает ощущение запахов и вкуса, то это может быть симптомом коронавируса», – рассказывает «Белсату» Наталья.





При этом врачи отказались девушке не только выписать больничный, но делать тест на коронавирус, хотя Наталья была готова сделать его даже платно.





«Врачи упорно мне возражали, что нет оснований, чтобы я проходила какие-то процедуры. Я начала объяснять, что если пойду на работу, могу заразить других людей и это будет на совести врачей. И только после того, как врач позвонил какому-то заведующему, мне выписали больничный. Также врач выписал мне антибиотики.





Всего я была в больнице 6 раз. Каждый раз просила выписать лекарство. Мне становилось хуже. Я чувствовала слабость, не чувствовала себя здоровой. Каждый раз я просила сделать мне тест. Но каждый раз мне в этом отказывали», – говорит Наталья.





После споров в районной больнице девушка решила самостоятельно сделать тест и направилась в частную клинику, поскольку больничный ей выписали всего на четыре дня.



