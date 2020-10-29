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Могилевчанин, бросивший в окно дома пожилой пары взрывное устройство и ударивший хозяина ножом, признан невменяемым

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, в Могилеве завершено расследование уголовного дела о покушении на пожилую супружескую пару.


19 мая 60-летний мужчина забрался во двор одного из частных домов Могилева. В окно он бросил самодельное взрывное устройство, а крыльцо дома облил бензином, который принес с собой, и поджег. Когда 68-летний хозяин выбежал на улицу и стал тушить пожар, злоумышленник нанес ему два ножевых ранения.

Несмотря на это, мужчина смог отбиться от нападавшего и удерживал его до приезда правоохранителей.

Те выяснили, что напавший на пожилую пару давно ведет себя неадекватно. Об этом рассказали в ходе опросов его родственники и соседи. Мужчина проявлял признаки агрессии, страдал от мании преследования, ему казалось, что окружающие настроены к нему враждебно и хотят лишить его имущества и других благ.

Эксперты пришли к заключению, что нападавший страдает формой бредового расстройства. В момент совершения преступления он не контролировал свои действия и не осознавал опасность, которую несет людям.

В отношении него применят принудительное лечение. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
"Белорусский партизан"
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