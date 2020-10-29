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Студенты одеваются в черное: в Беларуси в четверг продолжаются протесты

В Беларуси с утра в четверг продолжаются активные протесты студентов и преподавателей вузов. Кроме того, проходят акции в поддержку тех, кого уже отчислили или уволили.

Студенты одеваются в черное: в Беларуси в четверг продолжаются протесты
Фото TUT.by
В БМГУ, где по состоянию на вечер среды список на отчисление включал 19 человек, собираются одетые в черное студенты, игнорируя тот факт, что администрация вуза вызвала силовиков.


Студентов поддерживают медики: цепь солидарности с утра выстроилась в Солигорске. Также цепью солидарности студентов меда поддержали сотрудники РНПЦ «Кардиология».

В БГУИР увольняется декан ФКСиС Марина Лукашевич. Она отказалась отчислять студентов и написала заявление по собственному желанию. Кроме того, администрация вуза готова уволить всех преподавателей, которые участвуют в забастовке – таких уже 45 человек.

В БНТУ студентов по одному вызывают в ректорат, где уведомляют об отчислении. На улице блюдут силовики.
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