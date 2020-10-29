Ермошина уже работает на БТ? Госканал представил странную статистику





Наша Ніва приводит скрин из «Понятной политики», которая выходит на «Беларусь 1». В этой программе продемонстрировали «статистику», касающуюся участников протеста.





52% – безработные? Крайне маловероятно, но хотя бы теоретически возможно.





Однако следующая строчка: 54% – сотрудники коммерческих структур!





52%+54%=106%. То есть цифры уже уходят в область нереального.





Но БТ на этом не останавливается. Еще одна строка: 27% – сотрудники госпредприятий!





106%+27%=133%. В «Понятной политике», похоже, сидят «гении математики».





На самом деле и это не окончательная цифра. Ведь есть еще 4,6% учащихся и студентов. Едва ли все они одновременно подрабатывают в коммерческих структурах или на госпредприятиях.





Спасибо «Понятной политике»: благодаря ей стало ясно, как Александру Лукашенко насчитали 80%. Ермошина после выборов перешла на БТ?