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Ермошина уже работает на БТ? Госканал представил странную статистику

Госпропаганда разучилась считать


Наша Ніва приводит скрин из «Понятной политики», которая выходит на «Беларусь 1». В этой программе продемонстрировали «статистику», касающуюся участников протеста.

52% – безработные?  Крайне маловероятно, но хотя бы теоретически возможно.

Однако следующая строчка: 54% – сотрудники коммерческих структур!

52%+54%=106%. То есть цифры уже уходят в область нереального.

Но БТ на этом не останавливается. Еще одна строка: 27% – сотрудники госпредприятий!

106%+27%=133%. В «Понятной политике», похоже, сидят «гении математики».

На самом деле и это не окончательная цифра. Ведь есть еще 4,6% учащихся и студентов. Едва ли все они одновременно подрабатывают в коммерческих структурах или на госпредприятиях.

Спасибо «Понятной политике»: благодаря ей стало ясно, как Александру Лукашенко насчитали 80%. Ермошина  после выборов перешла на БТ?
Источник: gazetaby.com
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