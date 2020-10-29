



На следующий день прошел суд. Его итоги:





Андрей Крушев, который снимал видео, — профилактическая беседа,





Валерий Пасиков — 20 б.в. (540 рублей),





Александр Касуха — 25 б.в. (675 рублей),





Сергей Крушев — 15 суток,





Валентин Бас — 15 суток.





Неизвестно, с чем связаны такие разные наказания — от профилактической беседы до ареста, ведь в создании видео они принимали равное участие.





Если записать видеообращение в Беларуси стало незаконным, то что тогда законно?