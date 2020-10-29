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Горецких рабочих, которые записали видеообращение, оштрафовали и посадили на сутки

Четверо сотрудников Горецких очистных сооружений записали видеообращение, в котором осудили беззаконие и призвали остановить насилие. Видео появилось в интернете 27 октября, в тот же вечер мужчин задержали.


На следующий день прошел суд. Его итоги:

Андрей Крушев, который снимал видео, — профилактическая беседа,

Валерий Пасиков — 20 б.в. (540 рублей),

Александр Касуха — 25 б.в. (675 рублей),

Сергей Крушев — 15 суток,

Валентин Бас — 15 суток.

Неизвестно, с чем связаны такие разные наказания — от профилактической беседы до ареста, ведь в создании видео они принимали равное участие.

Если записать видеообращение в Беларуси стало незаконным, то что тогда законно?
Mogilev.online
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