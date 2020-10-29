Горецких рабочих, которые записали видеообращение, оштрафовали и посадили на сутки
Четверо сотрудников Горецких очистных сооружений записали видеообращение, в котором осудили беззаконие и призвали остановить насилие. Видео появилось в интернете 27 октября, в тот же вечер мужчин задержали.
На следующий день прошел суд. Его итоги:
Андрей Крушев, который снимал видео, — профилактическая беседа,
Валерий Пасиков — 20 б.в. (540 рублей),
Александр Касуха — 25 б.в. (675 рублей),
Сергей Крушев — 15 суток,
Валентин Бас — 15 суток.
Неизвестно, с чем связаны такие разные наказания — от профилактической беседы до ареста, ведь в создании видео они принимали равное участие.
Если записать видеообращение в Беларуси стало незаконным, то что тогда законно?
10:20 29/10/2020
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