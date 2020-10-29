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Суд вынес приговор брестчанину, который провернул крупную махинацию с «Белорусскими лотереями»

Экс-начальник придумал преступную схему, которая работала 6 лет. За это время размер незаконно выплаченных бонусов составил более 100 тысяч рублей.

Иллюстрационное фото

В Бресте 21 октября вынесли приговор бывшему начальнику отдела РУП «Белорусские лотереи» по Брестской области, который обвинялся в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210 УК), сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

По версии следствия, с марта 2013 года по июль 2019 брестчанин заключал договоры с людьми, которые должны были продавать лотерейные билеты и получать от РУП вознаграждение от их реализации. Однако же по факту мужчина просил физлиц билеты не продавать: они должны были подписывать необходимые отчетные документы и ежемесячно передавать брестчанину часть денег, которые получили от компании за якобы выполненную работу.

За шесть лет по такой схеме продали 691 тысячу лотерейных билетов, а размер незаконно выплаченных бонусов составил 112,5 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет колонии усиленного режима. Его также на пять лет лишили права заниматься руководящей работой. Обвиняемому предстоит вернуть «Белорусским лотереям» 112,5 тысячи рублей ущерба.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
"Брестская газета"
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