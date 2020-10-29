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Как и во время всеобщего режима самоизоляции весной этого года, выходить из дома можно будет только по нескольким причинам. Например, для поездки на работу, для визита к врачу, похода в магазин за продуктами, помощи близкому человеку или на прогулку возле дома. С собой надо будет иметь специальный документ, где будет указана причина выхода.





Все рестораны, бары и некоторые другие заведения будут закрыты. Останутся открытыми лишь магазины, торгующие товарами первой необходимости. Однако некоторые заведения могут открыть через две недели, если улучшится санитарная ситуация, отметил Макрон. Президент объявил о «специальном плане» финансовой помощи малому и среднему бизнесу. Те, кто не сможет работать из-за карантина, будут получать пособия по временной безработице (chômage partiel), как и ранее.





В отличие от предыдущего карантина, детские сады и школы (в том числе старшие классы) продолжат работу «при усиленном санитарном протоколе». Студентов вузов переведут на дистанционное обучение. Одновременно максимальное число людей должны перейти на удаленную работу, как и весной. В отличие от марта-апреля, визиты в дома престарелых будут разрешены при соблюдении строгих санитарных ограничений.





Частные собрания, за пределами строго ограниченного семейного круга, должны быть исключены, отметил президент. Все публичные массовые мероприятия будут запрещены. Поездки из региона в регион тоже будут под запретом, за исключением возвращения из отпуска или каникул (в настоящий момент во Франции школьные каникулы). Макрон отметил, что в эти выходные в этом смысле будет проявлена толерантность, чтобы «семьи могли организоваться» по возвращении из отпуска.





Президент также сообщил, что экспресс-тесты на коронавирус будут в обязательном порядке проводить для всех прибывающих во Францию. Он уточнил, что границы Франции останутся открытыми для других европейских стран, но внешние европейские границы останутся закрытыми.





Ограничительные меры будут действовать минимум до 1 декабря, каждые две недели власти будут оценивать их эффективность.





«Резко нажать на тормоз»

Президент подчеркнул, что в ходе второй волны коронавируса, вероятно, будет больше жертв, чем весной этого года. «Как всех наших соседей, нас захлестнуло резкое ускорение эпидемии, вирус, кажется, набирает силу с наступлением зимы и понижением температур», — отметил президент. Он подчеркнул, что сейчас нужно «резко нажать на тормоз», чтобы сдержать эпидемию и не допустить перегрузки больниц. Уже сейчас более половины отделений реанимации заняты больными COVID-19.





Эммануэль Макрон отверг стратегию коллективного иммунитета. По его словам, если не принимать никаких мер, за несколько месяцев во Франции от COVID-19 могут умереть по меньшей мере 400 тысяч человек, а больницы будут вынуждены делать выбор между пациентами. Карантин только для пожилых людей он назвал недостаточной мерой. Президент выразил надежду, что французы смогут отметить в кругу семьи Рождество и Новый год.