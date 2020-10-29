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Чтобы снять БЧБ-флаг в Новополоцке власти хотят обесточить больницу

Власти Новополоцка хотят обесточить три подстанции в городе, чтобы снять один БЧБ-флаг с высоковольтной линии электропередач. Из-за этого могут быть проблемы с электричеством в городской больнице, где лежат пациенты с коронавирусом на ИВЛ.

Один БЧБ-флаг на высоковольтных проводах парализовал весь Новополоцк

Директор филиала “Полоцкие электросети” Егор Кнотько подробно рассказывает в сюжете телеканала “Беларусь 1” с какими проблемами столкнётся город, если власти решат отключить три подстанции, передает "Еврорадио".

“Пропало напряжение. И дальше проблемы. Есть больница, в которой в настоящее время в период пандемии находятся люди на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе кому-то делают операцию в операционной. Пропало напряжение — проблемы. Кто-то дома пользуется приборами какими-то медицинскими, в том числе каким-то кардиостимулятором или чем-то еще — проблемы. Кто-то в лифте едет — проблемы. Кто-то едет по центральной улице города Новополоцка, светофоры не работают — проблемы. Это масса проблем”

Кому мешает флаг и зачем его нужно снимать, в новостном сюжете не сообщают.

Многие белорусы вывешивают БЧБ-флаги в знак протеста против официальных итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. 

В борьбе с БЧБ-символикой участвуют МЧС, коммунальщиков и силовиков. Неизвестные люди в цивильном по ночам бродят по дворам и срезают бчб-ленточки и закрашивают протестные граффити. Теперь к борьбе бело-красно-белой символикой подключились и энергетики.
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