+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Война рельсовая или фейковая?

Утром 28 октября два сообщения об опасности поступили в Смолевичский РОВД, сообщает подробности пресс-служба МВД Беларуси.


Сначала около 5:30 дежурная по железнодорожной станции Красное Знамя рассказала о принудительном срабатывании сигнализации на перегоне Заречное-Красное знамя. Там, рабочие обнаружили натянутую между рельсами перемычку из медной проволоки, из-за которой сработала сигнализация.

«Через полчаса мастер путей на этом же перегоне возле рельсов обнаружил два светящихся ящика с лампочками и проводами», - говорится в сообщении пресс-службы

«На места были направлены следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы. Специалисты установили, что коробки являются муляжами взрывных устройств. В них лежали камни и брелок-фонарик. Взрывчатых веществ обнаружено не было», - констатирует МВД.

Замыкание рельсов – тема понятная с разных точек зрения, но вот муляжи… Нельзя исключать и версию, что у кого-то или в каком-то ведомстве фантазия разыгралась.
АФН
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]