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Белорусские экспресс-тесты на коронавирус начали продавать в аптеках страны

В белорусских аптеках поступил в продажу «Мульти Тест 010» для диагностирования инфекции COVID-19. Он выпускается в форме тест-полосок на коронавирусную инфекцию N1. Производитель теста - компания ООО «Мульти Лаб», Республика Беларусь.


По данным сайта tabletka.by, на утро, 29 октября, этот тест можно было приобрести в 161 аптеке Республики Беларусь. Цена на тесты различные: от BYN28,75 до BYN 33,54 в зависимости от аптеки.

Отпускают тест-полоски без рецепта от врача.

На сайте сообщается, что информацию о наличии тестов в аптеках нужно уточнять дополнительно по телефонам. Представители аптек говорят, что раскупаются тесты очень быстро.
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