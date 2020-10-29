



По данным сайта tabletka.by, на утро, 29 октября, этот тест можно было приобрести в 161 аптеке Республики Беларусь. Цена на тесты различные: от BYN28,75 до BYN 33,54 в зависимости от аптеки.





Отпускают тест-полоски без рецепта от врача.





На сайте сообщается, что информацию о наличии тестов в аптеках нужно уточнять дополнительно по телефонам. Представители аптек говорят, что раскупаются тесты очень быстро.