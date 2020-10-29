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29 октября — Ночь расстрелянных поэтов

Ночь с 29 на 30 октября 1937 года — Черная ночь в истории Беларуси. За одну ночь советские спецслужбы расстреляли более ста представителей белорусской интеллигенции — литераторов, ученых, государственных деятелей. Среди расстрелянных: Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Платон Головач, Анатоль Вольный, Тодор Кляшторный, Юрка Лявонный, Валерий Моряков.

Традиционно вечером 29 октября люди собираются в Куропатах, чтобы почтить память жертв репрессий. Фото Надежды Бужан из архива.

Всего в 1930-1950-е годы в Беларуси было репрессировано около 600 тысяч человек. Около 200 тысяч из них погибли. Предположительно, около 30 тысяч расстрелянных похоронено в Куропатах.

Традиционно вечером 29 октября люди собираются в Куропатах, чтобы почтить память жертв репрессий, пишет "Наша Нива".
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