Лидеры стран Евросоюза соберутся в четверг на экстренный онлайн-саммит, главной темой которого станет коллективная борьба с коронавирусом. В Брюсселе признают, что вторая волна приобретает угрожающие масштабы, и призывают бороться с ней сообща. Еврооптимисты надеются, что коллективное принятие решений позволит эффективнее справляться с ростом заболеваемости. Между тем страны—члены ЕС одна за другой бьют рекорды по этому показателю. ФРГ, Франция, Чехия уже объявили о введении радикальных ограничений.





Местом проведения саммита считается Брюссель, но это лишь формальность. Именно отсюда встречу на высшем уровне будет вести председатель Евросовета Шарль Мишель, лидеры же стран-участниц останутся на родине и будут вновь общаться по видеосвязи. Главной темой встречи станет борьба с новой вспышкой коронавируса в Европе. По словам господина Мишеля, ЕС должен стать «союзом тестов и вакцин». «Каждый день на счету,— напомнил он накануне.— Что сейчас нужно, так это решительные действия на европейском уровне, основанные на двух столпах: вакцинах, с одной стороны, и тестировании и отслеживании контактов — с другой». Он призвал ввести европейскую систему экспресс-тестов и попытаться предотвратить сепаратное введение странами ЕС режима локдауна.





Уже к концу года может забрезжить свет в конце тоннеля: по словам господина Мишеля, к этому времени могут стать доступны «три-четыре» европейские вакцины.

«Понятно, что у нас нет волшебной палочки и что моментально всех вакцинировать не получится,— предупредил он.— Будет несколько вакцин, какие-то будут вводиться одной дозой, для других понадобится две». Участники саммита ЕС должны обсудить и порядок, и логику массовой вакцинации. Правда, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в странах ЕС, реально жители стран ЕС могут рассчитывать на массовую вакцинацию не раньше конца будущего года. «Рождество, вероятно, не будет обычным»,— заранее предупредил специальный советник главы Еврокомиссии Петер Пиот.





Между тем в ряде стран ЕС растут суточные показатели заболеваемости и смертности. Пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис отметила «интенсивный и тревожный рост новых случаев и смертей (в европейских странах.— “Ъ”): ежесуточное число случаев возросло на треть и, к сожалению, ежесуточное число смертей увеличилось почти на 40% по сравнению с предыдущей неделей».





Непростая ситуация складывается в Великобритании, Испании, Франции.

В 11-миллионной Бельгии ежедневно заболевают около 13 тыс. человек — это европейский рекорд по числу новых случаев на душу населения. Власти рассматривают возможность госпитализировать пациентов в больницы со дних стран, если койко-места в Бельгии закончатся. Другой рекордсмен по числу новых случаев на душу населения — Чехия. С 5 октября здесь уже действует режим ЧС, закрыты учебные заведения, рестораны и бары, музеи и спортзалы, многие магазины. На этой неделе режим ЧС продлили еще на месяц, до 3 декабря. Тем не менее рекордные суточные показатели заболеваемости превысили отметку в 15 тыс. случаев. Правда, ограничения не помешали министру здравоохранения Роману Прымуле на прошлой неделе отправиться, да еще и без маски, в дорогой пражский ресторан — после того как эта информация попала в СМИ, президент Милош Земан назначил нового министра, врача Яна Блатнего, который займет свой пост в четверг.





В соседней Польше коронавирусом заразился президент Анджей Дуда — положительный результат тестирование показало еще в пятницу, болезнь протекает в легкой форме. Несмотря на введение повсеместного масочного режима, закрытие кафе и ресторанов и перевод школьников средней и старшей школы на дистанционное обучение, в эти дни, по официальным данным, в 38-миллионной Польше ежедневно фиксируется почти 19 тыс. новых случаев (для сравнения, в России на 144,5 млн населения — около 16 тыс.). Со среды по решению премьер-министра республики помогать обеспечивать порядок и безопасность польской полиции будут солдаты военной жандармерии. Параллельно в Польше уже неделю продолжаются многотысячные протесты против поправок к законодательству, практически полностью запрещающих аборты, даже в случае нарушений развития плода.





Во вторник Польша, а также Италия и Испания получили первые транши финансовой поддержки от Еврокомиссии (€1 млрд, €10 млрд и €6 млрд соответственно) для сохранения рабочих мест — однако эти деньги могут компенсировать финансовые потери государств лишь частично.

Даже в Германии, относительно успешно справлявшейся с первой волной, через полтора месяца могут закончиться места в отделениях реанимации — об этом во вторник предупредила канцлер Ангела Меркель. «На счету каждый день»,— обратилась канцлер к гражданам. С понедельника власти закрывают все точки общепита, театры и концертные залы, ограничивают встречи (до двух семей) и закрывают футбольные трибуны. Следующий уровень, на который европейские страны пока не рискуют массово переходить,— введение жесткого локдауна, как весной.