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Поджог здания ГАИ в Мозыре назвали актом терроризма

Расследованием займется КГБ.

Об этом в эфире Беларусь 1 заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

— Данные действия квалифицированы по ч. 1 ст. 289 (Акт терроризма) УК РБ. Материалы уголовного дела переданы для дальнейшего расследования в управление Комитета государственной безопасности по Гомельской области. КГБ совместно с другими правоохранительными органами осуществляет поиск причастных лиц, — заявил Бычек.

Напомним, ЧП произошло минувшей ночью. По версии следствия, неизвестный подошел с тыльной стороны к административному зданию ГАИ Мозырского РОВД, разбил стекло окна на первом этаже и бросил внутрь помещения бутылку с воспламеняющейся жидкостью. Сгорел кабинет.

Фото Следственного комитета

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают причастных к произошедшему.

Ранее политологи объяснили, почему власти сейчас заговорили о терроризме и чем это может обернуться.

Примечательно, что не так давно правоохранительными органами было распространено видео поджога автомобиля на территории Советского РУВД города Минска. Правда, после изучения видео многие засомневались, что бутылка с зажигательной смесью была брошена из-за забора, а не с территории самого РУВД — очень уж подозрительной была траектория ее полета.  С тех пор ни про само расследование поджога, ни про какие-либо дело слышно не было.
"Солидарность"
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