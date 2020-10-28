Увольнениями и отчислениями власть увеличивает число тех, кто присоединяется к забастовке
Артисты Гродненского драмтеатра записали видеообращение и присоединились к забастовке.
Напомним, что изначально бастующих в театре было только двое.
- Вчера за свою гражданскую позицию были уволены Геннадий Владимирович Мушперт – главный режиссер театра. И заслуженный артист Беларуси, режиссер Сергей Куриленко. Мы также разделяем их гражданскую позицию: мы тоже против лжи и насилия. Мы выступаем за восстановление законности в нашей стране, за освобождение всех политических заключенных и за новые честные демократические выборы. Мы не раз пытались наладить диалог с нашим руководством, но оно не идет не на какие компромиссы. Мы не видим дальнейшего творческого процесса в данной ситуации. И часть нашей труппы присоединяется к общенациональной забастовке, - по очереди говорят на видео артисты Гродненского драмтеатра.
- Мы знаем, что ныне лежит на весах. И что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах. И мужество нас не покинет, - зачитала отрывок из стихотворения Ахматовой «Мужество» ведущая актриса театра Оксана Пликус. В конце артисты все вместе прокричали: «Жыве Беларусь!»
Изначально артисты планировали сделать объявление на спектакле «Деньги как дождь» 28 октября. Но после сообщений об увольнении двух режиссеров ни один зритель не купил билет на спектакль. Спектакль отменили, а актеры записали видеообращение.
Если семь актеров, заявивших о забастовке, уволят, все спектакли придется отменить, пишет Hrodna.life. «Если театр уйдет в простой, остальные работники будут получать меньшую зарплату. На нас пытаются давить, что мы оставим людей без хлеба. Мы решили, что их пора пришла — возможно, завтра все, кто не хотят нас потерять, попросят за нас. Солидарность!».
Увеличилось число бастующих в лингвистическом и радиотехническом университетах. Акцией протеста закончился вчерашний день у медуниверситета. Пытаясь потушить костер, власть настойчиво подливает в него бензина.
"Белорусский партизан"
07:37 29/10/2020
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