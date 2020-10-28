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Работник «Атланта», который требовал ухода Лукашенко, попал в РНПЦ психического здоровья

В телеграм-канале появилась информация, что в Центральное РУВД Минска был доставлен полный тезка заводчанина, а затем его бригада скорой помощи перевезла в РНПЦ.

Работника «Атланта», который сегодня днем поднимался на трубу на территории завода с БЧБ-флагом, доставили в Научно-практический центр психического здоровья в Минске.  В УВД Мингорисполкома эту информацию подтвердить не удалось. В Научно-практическом центре психического здоровья сообщили, что около 16.20 к ним поступил мужчина с такими ФИО, как у заводчанина. Официально подтвердить не удалось информацию, но факт попадания Виктора в РНПЦ подтвердили его друзья и знакомые.

Напомним, сегодня работник «Атланта» поднялся на трубу на территории завода. Он записал обращение к Александру Лукашенко, в котором просит объявить о своем уходе, остановить насилие, освободить всех политических заключенных.

На место приезжали МЧС, скорая, милиция. Как сообщалось, после осмотра медиков мужчину забрала милиция, пишет finance.tut.by
— Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме, — говорилось в видеообращение заводчанина. —  Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!

Напомним, ранее шахтеров «Беларуськалия», которые отказывались подниматься на поверхность до выполнения их требований, доставлялись медиками после поднятия в в психоневрологический диспансер, где его осматривали и отпускали.
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