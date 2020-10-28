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На Вьетнам обрушился тайфун: десятки пропавших без вести

Эвакуировано в безопасные места около 375 тыс. человек, в стране отменены сотни рейсов транспорта, закрыты аэропорты, школы и пляжи до дальнейшего уведомления.

  Тайфун Молаве обрушился на центральный Вьетнам, повалив деревья и сорвав крыши с домов, что привело к самым сильным разрушениям за последние годы. Об этом в среду, 28 октября, сообщил телеканал Al Jazeera.   По данным властей, по меньшей мере два человека погибли убиты и 26 пропали без вести в результате стихийного бедствия.   При этом ранее было эвакуировано в безопасные места около 375 тыс. человек, в стране отменены сотни рейсов транспорта, закрыты аэропорты, школы и пляжи до дальнейшего уведомления, пишет telegraf.by 

Тайфун обрушился на берег Вьетнама к югу от Дананга, ветер дул со скоростью до 90 м/с. 

«Это одно из самых страшных разрушений, которые когда-либо видели во многих регионах», — сказал президент вьетнамского общества Красного Креста Нгуен Тхи Суан Ту.   Как сообщалось ранее, во Вьетнаме количество погибших в результате наводнения возросло до 105, еще 27 человек числятся пропавшими без вести.
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