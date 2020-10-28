Коронавирус: в каких минских аптеках можно купить белорусские экспресс-тесты
Тест-полоски на определение коронавирусной инфекции от белорусского производителя появились в продаже в различных аптеках Минска и Минской области. Информация об этом размещена на сайте, специализирующемся на поиске препаратов, tabletka.by,
Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Тесты производства «Минской фармации» есть в 89 аптеках. Большинство из них — в Минской области. В Минске аптеки, где продают тесты, находятся по следующим адресам: ул. Сухая, 4, пр. Независимости, 58, ул. Майская, 2, пр. Рокоссовского, 33, ул. М. Богдановича, 130, ул. Я. Чечота, 11, пр. Независимости, 103, пр. Жукова, 44, и ул. Ф. Скорины, 24/4.
Информацию о наличии тестов в аптеках следует уточнять дополнительно. Фармацевты из нескольких аптек говорят, что раскупают тесты довольно быстро.
19:48 28/10/2020
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