"Правоохранители задержали 26-летнюю девушку в Минске во время пресечения массовых беспорядков в минувшее воскресенье. Она была в числе агрессивно настроенных людей и забрасывала камнями транспорт и здание Центрального РУВД", - сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в среду.





Со слов задержанной, она поддалась влиянию толпы и призывам провокатора, теперь девушка раскаивается и сожалеет о случившемся, рассказала Чемоданова.





"Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и признали ее подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - добавила она.





Чемоданова добавила, что девушка приехала жить в Минск из Гродненской области, работает оператором службы поддержки, ранее не судима.





В воскресенье, 25 октября, Чемоданова сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что участники несанкционированной акции протеста разбили окна в Центральном РУВД Минска. "В Центральном РУВД протестующие повредили стеклопакеты, разбили окна", - сказала она. Именно в районе этого РУВД правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих.





В Беларуси третий месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными, пишет Интерфакс.



