+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Задержана минчанка, бросавшая камни в здание Центрального РУВД столицы

Задержана минчанка, бросавшая камни в здание Центрального РУВД и милицейский транспорт.

"Правоохранители задержали 26-летнюю девушку в Минске во время пресечения массовых беспорядков в минувшее воскресенье. Она была в числе агрессивно настроенных людей и забрасывала камнями транспорт и здание Центрального РУВД", - сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в среду.

Со слов задержанной, она поддалась влиянию толпы и призывам провокатора, теперь девушка раскаивается и сожалеет о случившемся, рассказала Чемоданова. 

"Следователи дали правовую оценку действиям горожанки и признали ее подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них", - добавила она.

Чемоданова добавила, что девушка приехала жить в Минск из Гродненской области, работает оператором службы поддержки, ранее не судима.

В воскресенье, 25 октября, Чемоданова сообщила агентству "Интерфакс-Запад", что участники несанкционированной акции протеста разбили окна в Центральном РУВД Минска. "В Центральном РУВД протестующие повредили стеклопакеты, разбили окна", - сказала она. Именно в районе этого РУВД правоохранители применили спецсредства для пресечения противоправных действий протестующих.

В Беларуси третий месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными, пишет Интерфакс.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]