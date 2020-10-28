Фотофакт: Флагштоки с эмблемами резидентов ПВТ вернут на место
Вечером 26 октября у ПВТ после акций протеста демонтировали флагштоки с эмблемами компаний-резидентов.
Так у ПВТ было днём 26 октября
А так — вечером
Как сообщили dev.by в пресс-службе ПВТ, флагштоки должны вернуться на место после ремонта.
— После акции 26 октября часть флагштоков и механизмов на них оказалась повреждена. Их демонтировали для проведения текущего ремонта, — кратко прокомментировали в пресс-службе.
30 флагштоков с эмблемами компаний были установлены у ПВТ вдоль МКАД в 2014 году.
19:27 28/10/2020
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