Что-то странное происходит у здания Генпрокуратуры



По данным @radiosvaboda , на тротуарах лежали бутылки от спиртных напитков, их караулили силовики в полном обмундировании. При том о каких-то беспорядках или громких вечеринках на том месте ни в соцсетях, ни в СМИ ничего не сообщалось.





И только спустя какое-то время Генпрокуратура заявила, что "сегодня, в 13.49, у здания Генпрокуратуры зафиксированы действия, возможно, противоправные, с участием прохожих. Обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами. Данное событие к деятельности Генеральной прокуратуры не имеет отношения".

Однако что именно там произошло, не сообщается.