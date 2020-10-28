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Что-то странное происходит у здания Генпрокуратуры

Где-то после 15 часов очевидцы стали сообщать, что , что здание Генпрокуратуры в Минске огорожено.


По данным @radiosvaboda, на тротуарах лежали бутылки от спиртных напитков, их караулили силовики в полном обмундировании. При том о каких-то беспорядках или громких вечеринках на том месте ни в соцсетях, ни в СМИ ничего не сообщалось.

И только спустя какое-то время Генпрокуратура заявила, что "сегодня, в 13.49, у здания Генпрокуратуры зафиксированы действия, возможно, противоправные, с участием прохожих. Обстоятельства произошедшего выясняются компетентными органами. Данное событие к деятельности Генеральной прокуратуры не имеет отношения".

Однако что именно там произошло, не сообщается.
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