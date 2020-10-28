Новые данные по COVID - Минздрав научился контролировать смерть?
Минздрав опубликовал последнюю официальную статистику по распространению коронавируса в стране.
Согласно версии Минздрава по состоянию на 28 октября всего заболели 95 545 (+936 за сутки)
Из них умерли: 969 (+4)
Напомним, что статистика Минздрав не отражает реальную ситуацию в стране. Это было подтверждено данными посмертности в стране за апрель-июнь 2020 года, согласно которым выяснилось, что от коронавируса на самом деле за этот период умерло от 4 до 9 тысяч беларусов, а не несколько сотен, как нас все время пытается убедить Минздрав.
В пересчете на население это примерно столько же, как в Италии и США, где самые высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции в мире!
Подтверждает это и нынешняя весьма странная статистика от Минздрава.
Пока случаев заражения COVID-19 было относительно немного, Минздрав ежедневно отчитывался о 5, а чаще 6 и даже иногда 7 умерших от COVID-19 пациентах. Сейчас же, когда пошел вал заражений, ежедневно сообщается о 4 случаях смерти - не меньше и не больше, что не может не настораживать.
"Белорусский партизан"
14:41 28/10/2020
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