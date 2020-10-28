Новые данные по COVID - Минздрав научился контролировать смерть?





Согласно версии Минздрава по состоянию на 28 октября всего заболели 95 545 (+936 за сутки)





Из них умерли: 969 (+4)





Напомним, что статистика Минздрав не отражает реальную ситуацию в стране. Это было подтверждено данными посмертности в стране за апрель-июнь 2020 года, согласно которым выяснилось, что от коронавируса на самом деле за этот период умерло от 4 до 9 тысяч беларусов, а не несколько сотен, как нас все время пытается убедить Минздрав.





В пересчете на население это примерно столько же, как в Италии и США, где самые высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции в мире!





Подтверждает это и нынешняя весьма странная статистика от Минздрава.





Пока случаев заражения COVID-19 было относительно немного, Минздрав ежедневно отчитывался о 5, а чаще 6 и даже иногда 7 умерших от COVID-19 пациентах. Сейчас же, когда пошел вал заражений, ежедневно сообщается о 4 случаях смерти - не меньше и не больше, что не может не настораживать.



