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Новые данные по COVID - Минздрав научился контролировать смерть?

Минздрав опубликовал последнюю официальную статистику по распространению коронавируса в стране.


Согласно версии Минздрава по состоянию на 28 октября всего заболели 95 545 (+936 за сутки)

Из них умерли: 969 (+4)

Напомним, что статистика Минздрав не отражает реальную ситуацию в стране. Это было подтверждено данными посмертности в стране за апрель-июнь 2020 года, согласно которым выяснилось, что от коронавируса на самом деле за этот период умерло от 4 до 9 тысяч беларусов, а не несколько сотен, как нас все время пытается убедить Минздрав. 

В пересчете на население это примерно столько же, как в Италии и США, где самые высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции в мире!

Подтверждает это и нынешняя весьма странная статистика от Минздрава. 

Пока случаев заражения COVID-19 было относительно немного, Минздрав ежедневно отчитывался о 5, а чаще 6 и даже иногда 7 умерших от COVID-19 пациентах. Сейчас же, когда пошел вал заражений, ежедневно сообщается о 4 случаях смерти - не меньше и не больше, что не может не настораживать.
"Белорусский партизан"
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