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На студента БГУИР завели уголовного дела за "оскорбление" декана. Он арестован

Студент одного из минских вузов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что якобы оскорбил декана и призывал к забастовке.

"Утром 26 октября студент столичного вуза вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы", - заявляет МВД в своем телеграм-канале.

Как утверждает МВД, 21-летний студент стал иниатором акции по просьбе неизвестного человека из телеграм-канала, который предложил сагитировать учащихся к забастовке.

"После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку", - утверждает представитель МВД Чемоданова.

Генпрокуратура моментально возбудила уголовное дело за "организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Студент 3 курса БГУИР 1999 года рождения задержан. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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