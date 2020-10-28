На студента БГУИР завели уголовного дела за "оскорбление" декана. Он арестован
Студент одного из минских вузов стал фигурантом уголовного дела из-за того, что якобы оскорбил декана и призывал к забастовке.
"Утром 26 октября студент столичного вуза вместе с другими учащимися зашел в аудиторию, где проходило занятие и начал призывать к забастовке. Когда декан факультета сделал замечание и попросил протестующих покинуть зал, в его адрес посыпались оскорбления и угрозы", - заявляет МВД в своем телеграм-канале.
Как утверждает МВД, 21-летний студент стал иниатором акции по просьбе неизвестного человека из телеграм-канала, который предложил сагитировать учащихся к забастовке.
"После согласия молодому человеку выслали текст выступления и попросили удалить переписку", - утверждает представитель МВД Чемоданова.
Генпрокуратура моментально возбудила уголовное дело за "организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
Студент 3 курса БГУИР 1999 года рождения задержан. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
13:42 28/10/2020
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