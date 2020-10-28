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Студенты БНТУ: из вуза отчисляют всех, кого задерживали на акциях 26 октября

28 октября утром несколько студентов БНТУ узнали о своём отчислении. Все они ранее были задержаны во время акции протеста в понедельник 26 октября.

— Мы сейчас пытаемся попасть к ректору. В деканате сообщили, что всех задержанных в понедельник студентов отчислили задним числом, вчера. Мои родители и родители моего одногруппника ходили туда утром. Но приказа об отчислении пока мы не видели, — рассказывает студент БНТУ.

Аналогичную информацию сообщил Еврорадио ещё один студент вуза. 

–– Вчера замдекана звонила старосте студсовета факультета и сказала, что отчисляют всех, кого задерживали 26 октября. Меня уже вызвал декан, просил написать объяснительную за участие в незаконном массовом мероприятии. Сегодня должна быть встреча с проректором, там будут обсуждаться вопросы отчисления, –– делится студент БНТУ.

Всего, по информации учащихся вуза, на акциях протеста 26 октября были задержаны 32 студента БНТУ. В независимом профсоюзе БНТУ сообщили, что приказы и более подробная информация об отчислениях появится после обеда 28 октября.

Волна отчислений в университетах, очевидно, связана со вчерашними высказываниями Александра Лукашенко:

— Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу.
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