COVID-19: в Минске прекращается плановая госпитализация

Специальное письмо, подписанное и. о. начальника первичной медицинской помощи Ириной Толкачевой, направлено главным врачам столичных поликлиник.









"С 28 октября прекращается плановая госпитализация пациентов в городские клинические больницы. Приказ комитета по здравоохранению Мингорисполкома о прекращении плановой госпитализации будет направлен в учреждения 28 октября", — говорится в письме.





В то же время ТГ-канал Минздрава пишет, что больницы продолжат оказывать плановую помощь детям, а также в штатном режиме "в незадействованных под коронавирус больницах" будут работать травматологические, гинекологические, онкологические и офтальмологические отделения.