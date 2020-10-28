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COVID-19: в Минске прекращается плановая госпитализация

Из-за коронавируса с 28 октября в Минске прекращается плановая госпитализация

Специальное письмо, подписанное и. о. начальника первичной медицинской помощи Ириной Толкачевой, направлено главным врачам столичных поликлиник.


"С 28 октября прекращается плановая госпитализация пациентов в городские клинические больницы. Приказ комитета по здравоохранению Мингорисполкома о прекращении плановой госпитализации будет направлен в учреждения 28 октября", — говорится в письме.

В то же время ТГ-канал Минздрава пишет, что больницы продолжат оказывать плановую помощь детям, а также в штатном режиме "в незадействованных под коронавирус больницах" будут работать травматологические, гинекологические, онкологические и офтальмологические отделения.
Источник: euroradio.pl
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