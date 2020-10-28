Преподаватели и сотрудники МГЛУ присоединились к забастовке

По информации Свабоды , подавляющее большинство сотрудников МГЛУ пока занимает нейтральную позицию.





Подробности о присланном в ректорат обращении преподавателей и сотрудников МГЛУ рассказала доцент кафедры итальянского языка Наталья Дулина.





"В забастовке участвуют несколько десятков преподавателей и сотрудников университета, — говорит она. - По неподтвержденным слухам, сейчас администрация собирается меня уволить. У некоторых преподавателей уже есть предупреждения, которые они получили еще до начала забастовки за протестные действия и нарушение правил внутреннего распорядка и приказа ректора о недопущении несогласованных мероприятий в стенах университета. У меня есть выговор, предупреждения у некоторых преподавателей тоже".





По словам Натальи Дулиной, администрация "старается сделать вид, что ничего не происходит и занятия проводятся в штатном режиме" , в официальном телеграмм-канале МГЛУ администрация размещает информацию о том, что забастовщики нарушают порядок забастовкой. Однако преподаватели-забастовщики "отменяют свои занятия, насколько это возможно"





"Мы сообщаем студентам, что занятий не будет и просим, чтобы они отвечали, когда будут спрашивать в деканате, что преподаватель бастует, — говорит преподаватель. - У некоторых наших преподавателей специфическая работа. Они работают с иностранцами.





В силу даже моральных вопросов им нельзя отменить занятия. Есть люди, которые работают со взрослыми слушателями курсов. Это вечерние занятия. И преподаватели также имеют противоречивые чувства. Я их понимаю. Все они с нами ходят на акции, все вышли 26 октября на марш".