Напомним, 16 врачей из Витебска записали обращение к властям и народу. В нем они требуют рассказать правду о COVID-19, привлечь к ответственности сотрудников МВД, превысивших свои полномочия, и прекратить преследование людей по политическим мотивам.





Видео появилось в Сети в воскресенье, 18 октября.





22 октября медикам начали приходить повестки в городскую прокуратуру.





— Два дня мы ходили в прокуратуру. С нами проводили беседу и давали подписать предупреждение о «недопустимости подготовки к совершению противоправных действий», — сообщили TUT.BY врачи.





Медики прислали в редакцию бумаги, которые им пришлось подписать. С помощью БЧБ-флага зарисована фамилия того, кому адресовано предупреждение.



