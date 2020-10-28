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"А вот и пророк!": Charlie Hebdo нарисовал карикатуру с сексуальным подтекстом на Эрдогана

В администрации Эрдогана заявили, что карикатура на президента Турции является "отвратительной попыткой распространить расизм и ненависть".

фото Charlie Hebdo/Twitter

Скандальный парижский сатирический еженедельник Charlie Hebdo показал карикатуру с сексуальным подтекстом на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которую разместил на обложку свежего выпуска, пишет УНИАН.

Обложку журнал выложил на своей странице в Twitter во вторник, 27 октября.

На новой карикатуре турецкий лидер в майке и трусах сидит в кресле, левой рукой высоко задирая подол платья проходящей женщине. В этот момент он произносит: "О! А вот и пророк!". В правой же руке он держит банку с напитком. Заголовок гласит: "Эрдоган: в частной жизни он очень забавный!".

фото Charlie Hebdo/Twitter

Новый номер журнала выйдет 28 октября.

В администрации Эрдогана уже осудили публикацию карикатуры, назвав ее плодом антимусульманской программы президента Франции Эммануэля Макрона.

"Мы осуждаем эту отвратительную попытку распространить расизм и ненависть. Так называемые карикатуры отвратительны и лишены всякого чувства человеческой порядочности. Это явно продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны", - написал в Twitter глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Обострение отношений Парижа и Анкары произошло после оскорбительных высказываний Эрдогана, выразившего сомнение в психическом здоровье французского лидера. В связи с этим Париж отозвал своего посла из Турции и потребовал от Евросоюза принять санкции в отношении Анкары.

Жестокое убийство учителя под Парижем: что известно

Напомним, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина совершил убийство школьного учителя, перерезав ему горло ножом. Один из источников в правоохранительных органах сообщил, что во время нападения учитель был обезглавлен.

47-летний Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на него с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом преступник и отрезал ему голову.

Нападавший - родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франция.
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