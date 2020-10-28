На новой карикатуре турецкий лидер в майке и трусах сидит в кресле, левой рукой высоко задирая подол платья проходящей женщине. В этот момент он произносит: "О! А вот и пророк!". В правой же руке он держит банку с напитком. Заголовок гласит: "Эрдоган: в частной жизни он очень забавный!".

Обложку журнал выложил на своей странице в Twitter во вторник, 27 октября.

фото Charlie Hebdo/Twitter





Новый номер журнала выйдет 28 октября.





В администрации Эрдогана уже осудили публикацию карикатуры, назвав ее плодом антимусульманской программы президента Франции Эммануэля Макрона.





"Мы осуждаем эту отвратительную попытку распространить расизм и ненависть. Так называемые карикатуры отвратительны и лишены всякого чувства человеческой порядочности. Это явно продукт ксенофобской, исламофобской и нетерпимой культурной среды, которую французское руководство, похоже, хочет для своей страны", - написал в Twitter глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.





Обострение отношений Парижа и Анкары произошло после оскорбительных высказываний Эрдогана, выразившего сомнение в психическом здоровье французского лидера. В связи с этим Париж отозвал своего посла из Турции и потребовал от Евросоюза принять санкции в отношении Анкары.





Жестокое убийство учителя под Парижем: что известно

Напомним, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин мужчина совершил убийство школьного учителя, перерезав ему горло ножом. Один из источников в правоохранительных органах сообщил, что во время нападения учитель был обезглавлен.





47-летний Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на него с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом преступник и отрезал ему голову.





Нападавший - родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище.





Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение на учителя исламистским терактом. Расследование ведет Национальная антитеррористическая прокуратура Франция.



