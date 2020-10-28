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Магнитные бури в ноябре 2020: какие самые опасные дни и как уберечься

В 20-ых числах ноября ожидается сильный магнитный всплеск.


В конце ноября украинцы столкнутся с воздействием магнитной бури. В целом последний месяц осени пройдет спокойно, сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары суток. Метеочувствительные люди тяжело переживают такие всплески.

Когда ожидаются магнитные бури в ноябре 2020

Календарь магнитных бурь в ноябре / фото tesis.lebedev.ru

Небольшое возмущение магнитного поля ожидается в воскресенье 1 ноября. Первая половина месяца пройдет спокойно, без магнитной активности. 

С 17 по 23 ноября ожидается достаточно сильная магнитная буря, а её пик приходится на четверг, пятницу и субботу 19-21 ноября. В этот период возможно нарушения работы систем связи и плохое самочувствие.

Как уберечься от магнитных бурь

Магнитная буря 17-23 ноября может вызывать головные боли, слабость, тошноту, головокружение, боли в сердце у пожилых и метео чувствительных людей. Чтобы легко пережить магнитную бурю, придерживайтесь таких правил:

  • в период солнечной активности высыпайтесь и не работайте слишком много;
  • откажитесь от кофе и энергетиков, пейте зеленый и травяной чай;
  • не переедайте, не употребляйте жирную и жареную пищу;
  • гуляйте на свежем воздухе.
Особенно внимательными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, возьмите больничный на работе и проконсультируйтесь с врачом.
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