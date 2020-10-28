Магнитные бури в ноябре 2020: какие самые опасные дни и как уберечься
В 20-ых числах ноября ожидается сильный магнитный всплеск.
В конце ноября украинцы столкнутся с воздействием магнитной бури. В целом последний месяц осени пройдет спокойно, сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до пары суток. Метеочувствительные люди тяжело переживают такие всплески.
Когда ожидаются магнитные бури в ноябре 2020
Календарь магнитных бурь в ноябре / фото tesis.lebedev.ru
Небольшое возмущение магнитного поля ожидается в воскресенье 1 ноября. Первая половина месяца пройдет спокойно, без магнитной активности.
С 17 по 23 ноября ожидается достаточно сильная магнитная буря, а её пик приходится на четверг, пятницу и субботу 19-21 ноября. В этот период возможно нарушения работы систем связи и плохое самочувствие.
Как уберечься от магнитных бурь
Магнитная буря 17-23 ноября может вызывать головные боли, слабость, тошноту, головокружение, боли в сердце у пожилых и метео чувствительных людей. Чтобы легко пережить магнитную бурю, придерживайтесь таких правил:
- в период солнечной активности высыпайтесь и не работайте слишком много;
- откажитесь от кофе и энергетиков, пейте зеленый и травяной чай;
- не переедайте, не употребляйте жирную и жареную пищу;
- гуляйте на свежем воздухе.
Особенно внимательными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если вы чувствуете себя плохо во время магнитной бури, возьмите больничный на работе и проконсультируйтесь с врачом.
08:20 28/10/2020
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