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"Вместе мы непобедимы": сотрудники БГУИР записали видеообращение

Во вторник, 27 октября, преподаватели и другие сотрудники Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники записали видеообращение.

В нём они высказались по поводу насилия в стране, а также задержаний и преследования студентов и работников вуза.

“Жить в свободной Беларуси, где работают не только законы физики, но и суды принимают честные решения, где развивается IT-сектор и частный бизнес, где нужны и ценны умные люди, — это наша общая цель… Сегодня миллионы белорусов объединились, потому что не хотят жить в стране, где нужно молчать и выполнять приказы; в стране, где неизвестные в масках задерживают и избивают мирных граждан… Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение чьей-либо жизни ценится выше, чем создание чего-либо для её улучшения?” — говорится в обращении. 

Работники БГУИР требуют провести новые справедливые выборы и освободить политзаключённых. Они уверены: “Чужих проблем не бывает! Вместе мы непобедимы”.
Источник: euroradio.fm
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