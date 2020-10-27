Жена Макея: Не надо взывать к моей совести и хернёй страдать!

К Вере Поляковой-Макей в фейсбуке обратился председатель Белорусского фонда культурной солидарности Сергей Будкин: «Очень надеюсь, что ее коллега Вера Полякова, с которой они сыграли вместе десятки спектаклей, поможет сделать всё, чтобы Елена как можно скорее оказалась на свободе», пишет Наша нива.





Вера Полякова и Елена Гиренок вместе играют в спектакле «Три сестры». Фото из соцсетей





«Не надо, уважаемые, взывать к моей совести. Лене Гиренок не 5 лет и все вопросы касающиеся нашего сотрудничества мы с ней обсудили ещё до 9 августа! Я ее предупреждала о последствиях и мы договорились, что на сцене мы вне политики, а в обычной жизни каждый остаётся при своём мнении! Я никогда не отмалчиваюсь, и, в отличие от многих из вас, мое мнение не меняется уже на протяжении 20 лет.





Лена уже давно дома. Я нахожусь в больнице в тяжелом состоянии (у актрисы коронавирус. — НН). Причем вам подобные еще пожелали мне сдохнуть.





Поэтому не надо тут хернёй страдать! Займитесь лучше делом, а то не гоже здоровым мужикам языками в сети чесать. Мерзко читать такое».





Елену Гиренок выпустили из Московского РУВД в ночь на 27 октября.