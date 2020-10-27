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Жена Макея: Не надо взывать к моей совести и хернёй страдать!

Жена министра иностранных дел Владимира Макея, актриса Вера Полякова-Макей отреагировала на задержание 26 октября своей коллеги по Театру-студии киноактера Елены Гиренок.

К Вере Поляковой-Макей в фейсбуке обратился председатель Белорусского фонда культурной солидарности Сергей Будкин: «Очень надеюсь, что ее коллега Вера Полякова, с которой они сыграли вместе десятки спектаклей, поможет сделать всё, чтобы Елена как можно скорее оказалась на свободе», пишет Наша нива.

Вера Полякова и Елена Гиренок вместе играют в спектакле «Три сестры». Фото из соцсетей

«Не надо, уважаемые, взывать к моей совести. Лене Гиренок не 5 лет и все вопросы касающиеся нашего сотрудничества мы с ней обсудили ещё до 9 августа! Я ее предупреждала о последствиях и мы договорились, что на сцене мы вне политики, а в обычной жизни каждый остаётся при своём мнении! Я никогда не отмалчиваюсь, и, в отличие от многих из вас, мое мнение не меняется уже на протяжении 20 лет.

Лена уже давно дома. Я нахожусь в больнице в тяжелом состоянии (у актрисы коронавирус. — НН). Причем вам подобные еще пожелали мне сдохнуть.

Поэтому не надо тут хернёй страдать! Займитесь лучше делом, а то не гоже здоровым мужикам языками в сети чесать. Мерзко читать такое».

Елену Гиренок выпустили из Московского РУВД в ночь на 27 октября.
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