+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Когда государство для народа: за выходные на COVID протестируют все население Словакии

Власти Словакии сообщили о проведении общенационального тестирования на коронавирус SARS-CoV-2: все население страны намереваются проверить за одни выходные.

О том, что предварительное тестирование прошло успешно, объявил премьер-министр страны Игорь Матович, передает портал Aktuality.

На выступлении политик показал статистику по четырем округам, которые уже прошли полное тестирование. Он рассказал, что массовая проверка запланирована на ближайшие выходные: с 31 октября по 1 ноября. В ней участвуют как профессиональные медики, так и тысячи волонтеров с соответствующей подготовкой.

«Мы рассчитываем, что с помощью этого мероприятия мы сможем выявить десятки тысяч зараженных и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других», — приводит портал слова Матовича. 

Население Словакии составляет около 5,5 миллиона человек. За все время распространения инфекции там зафиксировано 45 тысяч заболевших и менее 200 летальных исходов.
Источник: lenta.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]