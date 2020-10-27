О том, что предварительное тестирование прошло успешно, объявил премьер-министр страны Игорь Матович, передает портал Aktuality.





На выступлении политик показал статистику по четырем округам, которые уже прошли полное тестирование. Он рассказал, что массовая проверка запланирована на ближайшие выходные: с 31 октября по 1 ноября. В ней участвуют как профессиональные медики, так и тысячи волонтеров с соответствующей подготовкой.





«Мы рассчитываем, что с помощью этого мероприятия мы сможем выявить десятки тысяч зараженных и попросить их оставаться в карантине и не подвергать опасности других», — приводит портал слова Матовича.





Население Словакии составляет около 5,5 миллиона человек. За все время распространения инфекции там зафиксировано 45 тысяч заболевших и менее 200 летальных исходов.







