COVID-19: число выявленных за сутки случаев превысило 900

Минздрав сообщает, что число выявленных за последние сутки случаев составило 902. Еще неделю назад было примерно на 200 случаев меньше, а две недели тому новых случаев выявлялось в два раза меньше.





Напомним, весной, согласно официальной статистике, которой нельзя доверять, пик пришелся на 29 апреля — 973 случая, после чего целый месяц Минздрав уверял, что в Беларуси ежедневно выявлялось от 900 до 1000 случаев. Хотя, по всей видимости, цифры были значительно больше, как и статистика по смертности.





По официальной версии, на сегодня от коронавируса в стране умерли 965 человек (+4 за сутки). Однако, заметим, что в последнее время, когда заболевших стало значительно больше, официальная смертность вдруг снизилась.









Так что берегите себя и не пренебрегайте средствами защиты - это важно для вашей безопасности и здоровья!



