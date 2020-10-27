COVID-19: число выявленных за сутки случаев превысило 900
Из-за бездействия так называемой власти, которая печется лишь о самосохранении, в Беларуси началось валообразное распространение коронавирусной инфекции.
Минздрав сообщает, что число выявленных за последние сутки случаев составило 902. Еще неделю назад было примерно на 200 случаев меньше, а две недели тому новых случаев выявлялось в два раза меньше.
Напомним, весной, согласно официальной статистике, которой нельзя доверять, пик пришелся на 29 апреля — 973 случая, после чего целый месяц Минздрав уверял, что в Беларуси ежедневно выявлялось от 900 до 1000 случаев. Хотя, по всей видимости, цифры были значительно больше, как и статистика по смертности.
По официальной версии, на сегодня от коронавируса в стране умерли 965 человек (+4 за сутки). Однако, заметим, что в последнее время, когда заболевших стало значительно больше, официальная смертность вдруг снизилась.
Что же касается реальной смертности, то, напомним, что с апреля по июнь смертность в Беларуси превысила среднегодовые показатели предыдущих лет примерно на 5500 человек. Это значит, что на самом деле только в эти месяцы от коронавируса в Беларуси умерли от 4,2 до 9,3 тысяч человек!
Так что берегите себя и не пренебрегайте средствами защиты - это важно для вашей безопасности и здоровья!
"Белорусский партизан"
16:32 27/10/2020
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