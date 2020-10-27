+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Умер бывший вице-премьер Валерий Кокорев

На 71-м году ушел из жизни бывший гендиректор «Белоруснефти» и вице-премьер Беларуси Валерий Кокорев. Информация об этом размещена в газете «Нефтяник» за 8 октября.

Кокорев родился в 1950 году в Татарстане, в городе Бугульма. Там окончил школу и в 17 лет устроился токарем на местный завод «Нефтеавтоматика». Потом была работа автослесарем и автоэлектриком на транспортном предприятии «Татнефтеспецстрой» в Альметьевске. В 1969 году он поступил в Уфимский нефтяной институт на горно-геологический факультет.

В 1974 году Валерия Кокорева отправили по распределению в «Белоруснефть», и его карьера здесь развивалась стремительно. За 20 лет он прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до руководителя компании. В должности гендиректора «Белоруснефти» Валерий Иванович отработал в 1992—1994 годах. Следующие 7 лет Кокорев был вице-премьером Беларуси, который курировал промышленность, в том числе и топливно-энергетический комплекс.

В 2000-х областью приложения сил Валерия Кокорева стала российская нефтянка. Его назначили членом правления, заместителем гендиректора по науке и инновационной деятельности компании «РИТЭК», которая входит в «Лукойл».

Валерий Кокорев — автор монографий, многочисленных научных статей, патентов. Защитил докторскую диссертацию.
Источник: tut.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]