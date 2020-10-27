Умер бывший вице-премьер Валерий Кокорев

Кокорев родился в 1950 году в Татарстане, в городе Бугульма. Там окончил школу и в 17 лет устроился токарем на местный завод «Нефтеавтоматика». Потом была работа автослесарем и автоэлектриком на транспортном предприятии «Татнефтеспецстрой» в Альметьевске. В 1969 году он поступил в Уфимский нефтяной институт на горно-геологический факультет.





В 1974 году Валерия Кокорева отправили по распределению в «Белоруснефть», и его карьера здесь развивалась стремительно. За 20 лет он прошел путь от оператора по добыче нефти и газа до руководителя компании. В должности гендиректора «Белоруснефти» Валерий Иванович отработал в 1992—1994 годах. Следующие 7 лет Кокорев был вице-премьером Беларуси, который курировал промышленность, в том числе и топливно-энергетический комплекс.





В 2000-х областью приложения сил Валерия Кокорева стала российская нефтянка. Его назначили членом правления, заместителем гендиректора по науке и инновационной деятельности компании «РИТЭК», которая входит в «Лукойл».





Валерий Кокорев — автор монографий, многочисленных научных статей, патентов. Защитил докторскую диссертацию.



