Деньги на ветер: $10 000 потратят на обеззараживающие устройства для суда в Витебске
Приборы для очистки и обеззараживания воздуха общей стоимостью 26 000 рублей закупаются Витебским областным судом.
Закупка 36 бактерицидных рециркуляторов воздуха проводится в формате запроса ценовых предложений. Это уже повторная процедура закупки, так как предыдущая был признана несостоявшейся — на нее поступило только одно предложение от ОАО «Витебязь».
Рециркуляторы должны поставить в суд до 11 декабря. Финансируется их приобретение за счет средств государственных внебюджетных фондов.
Эти приборы предназначены для очистки и обеззараживания воздуха: они затягивают воздух из помещения вентиляторами и прогоняют через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, где происходит его обеззараживание.
Источник: vitebsk.cc
15:51 27/10/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение