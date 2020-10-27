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Деньги на ветер: $10 000 потратят на обеззараживающие устройства для суда в Витебске

Приборы для очистки и обеззараживания воздуха общей стоимостью 26 000 рублей закупаются Витебским областным судом.

Закупка 36 бактерицидных рециркуляторов воздуха проводится в формате запроса ценовых предложений. Это уже повторная процедура закупки, так как предыдущая был признана несостоявшейся — на нее поступило только одно предложение от ОАО «Витебязь».

Рециркуляторы должны поставить в суд до 11 декабря. Финансируется их приобретение за счет средств государственных внебюджетных фондов.

Эти приборы предназначены для очистки и обеззараживания воздуха: они затягивают воздух из помещения вентиляторами и прогоняют через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, где происходит его обеззараживание.
Источник: vitebsk.cc
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