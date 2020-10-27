Закупка 36 бактерицидных рециркуляторов воздуха проводится в формате запроса ценовых предложений. Это уже повторная процедура закупки, так как предыдущая был признана несостоявшейся — на нее поступило только одно предложение от ОАО «Витебязь».





Рециркуляторы должны поставить в суд до 11 декабря. Финансируется их приобретение за счет средств государственных внебюджетных фондов.





Эти приборы предназначены для очистки и обеззараживания воздуха: они затягивают воздух из помещения вентиляторами и прогоняют через камеру с ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, где происходит его обеззараживание.