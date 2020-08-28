Оливки и ЯБатинг. Понятный словарик протестов-2020

Слова «оливки» и «бусики» приобрели новый смысл: теперь они вовсе не ассоциируются с закуской и аксессуаром. Для истории фиксируем неологизмы белорусского протеста. Если вспомните больше, пишите в комментарии!

То же самое, что микроавтобус. Но конкретно это слово используется для обозначения транспорта силовиков. Как правило, это модели Volkswagen Transporter T5, Ford Transit (в том числе Custom), Mercedes-Benz Sprinter и специальные Volkswagen Crafter. Машины обычно темных расцветок, реже — белые, серебристые. Конечно, такие автомобили и раньше использовались спецподразделениями. Но в таком масштабе, кажется, никогда. На этом фоне появилось еще одно слово — «бусофобия». Это когда видишь бусик и начинаешь бояться, что тебя в него заберут.

фото: Новы час

Благодаря легендарной Нине Багинской, которая стала символом протеста, белорусы выучили новую фразу: «Я гуляю». Именно ее пенсионерка сказала в августе, когда у представителей силовых структур возникли вопросы к ней и ее флагу. Сегодня многие белорусы, выходя на акции протеста, не говорят, что они протестуют. Они — гуляют. И, что главное, все прекрасно понимают, о чем речь. В районных чатах то и дело звучат вопросы: «Идем сегодня гулять?».

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY





Если кто-то во второй половине 2020-го сказал, что едет в Жодино, почти наверняка это не простой вояж в город рядом с Минском. Что значит «оказаться на Окрестина» белорусы знали и раньше, а вот в тюрьму № 8 города Жодино задержанных и отбывающих арест минчан так массово не свозили. Зато теперь адрес «Советская, 22А» знают многие, кто пишет письма. Как и то, что именно там переживает за невероятных белорусов Мария Колесникова.





Космонавты

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Кто это — вы видите на фото. Чаще всего этим словом называют омоновца в форме и со шлемом на голове. В полной экипировке у них есть наплечная «чешуя», перчатки, налокотники и прочий «шмот», как выразились бы геймеры. Причина прозвища понятна — обмундирование и правда похоже на скафандр.





Кукловоды

Чешские, американские, литовские, украинские. Короче — всякие. В каком-то смысле «кукловоды» — те, кто противостоят «космонавтам». Но первых никто никогда не видел. Хотя Александр Лукашенко уверен: они существуют. Об этом он заявил еще 10 августа, напомним: «По одному разговору мы видим „кукловодов“. Одна из линий этих „кукловодов“ — Чехия. Сегодня уже из Чехии управляют нашим объединенным штабом, где, простите меня, сидят эти овечки, ничего не понимая, что от них хотят. <…> Они продолжают наседать, продолжают требовать: выводите людей на улицу и ведите переговоры с властями о добровольной сдаче власти». Белорусы не растерялись и быстро напечатали себе «деньги от кукловодов» — это доллары с изображением Нины Багинской, Светланы Тихановской, Александра Лукашенко, крысами, картошкой. Все они отсылают к разным событиям и шуткам.

Ленты

Протест белорусов выражается не только в гулянии. Красно-белые ленты из различных материалов для этого тоже сгодились. Возможно, народ бы никогда до этого не додумался, если бы не негласная борьба властей с символикой протестующих. Когда БЧБ-флаги начали снимать с балконов (кстати, еще до выборов), белорусы придумали новую фишку — делать их с помощью лент, чтобы снять было сложнее.

Оливки

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





Так в народе говорят о сотрудниках ОМОНа, одетых в одежду оливкового цвета. Наличие формы такого оттенка у них — не секрет, и ее даже показывали по телевизору раньше. Вот здесь мы подробно разбирали, почему «оливок» смело можно называть омоновцами и не бояться ошибиться. Кстати, силовиков в их стандартных черных одеяниях люди еще называют «маслинами» и «смородиной» — целый гастроном.

Партизанить

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Слово не сильно поменяло значение, скорее, переживает свой ренессанс. «Партизанят» те, кто не ходит на протесты, зато занимается «подпольной» деятельностью. Например, распечатывает стенгазеты, распространяет листовки, клеит стикеры, помогает волонтерам каким-то образом. А то и вовсе — развешивает бело-красно-белые флаги в весьма неожиданных местах.

Проститутки и наркоманы

Фото: TUT.BY





То бишь — протестующие. Так белорусы стали называть себя тоже с легкой руки Лукашенко. «Наркоманы» появились 10 августа, когда и история с кукловодами. Оттуда же пошли «овцы». С «проститутками» несколько сложнее. О них Лукашенко говорил еще до выборов, 4 августа, но прямо так никого не называл: «Мы — государство — никогда не выиграем эту битву в интернете, потому что она „желтая“. Мы не можем опуститься на уровень „желтизны“, обзывать всех, кто нам не нравится, простите, шлюхами и проститутками». Видимо, проститутки так хорошо вписывались к наркоманам и овцам, что их тоже решили примкнуть к общей компании.

Собачка

На август выпала пора частых митингов в поддержку Лукашенко. Их участники выкрикивали множество лозунгов: от лаконичного «Бе-ла-русь!» до мемного «Батька, вперед, с тобою народ». Но все-таки больше всего белорусам полюбилась кричалка «За Батьку», которая в массовом исполнении превращается в требование «Со-ба-чку!». Естественно, сразу после этого открытия появились видео, где перед ответом митингующих вставляли вопросы вроде «Кого будем кормить?». Собачку, конечно.

Тихари

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Так называют людей в гражданской одежде без особых примет, которые, очевидно, являются представителями силовых структур, однако ничем это не подчеркивают. Короче говоря, сотрудники в штатском. Чаще всего они снимают происходящее на камеру, но могут и просто наблюдать, как бы ситуация вокруг не вышла из-под контроля. А иногда могут даже задерживать, как самый настоящий омоновец в форме. На фото выше можно увидеть, чем «тихарь» отличается от сотрудников в форме и почему сразу понятно, что это не просто мимо проходящий человек.

Хапун

Фото: TUT.BY





Еще одно слово из прошлого, которое стало популярным вновь. «Хапун» — это массовые задержания. Подразумевается, что оно происходит жестко, берут всех и без разбора. Из синонимов в ходу «винтилово» или, если хочется подчеркнуть особенность момента, «винтаж».





Цепь

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Мы говорим о цепях солидарности, которые то и дело стихийно выстраиваются в разных частях не то что Минска, но и всей Беларуси. Кто знает: может быть, расхожую фразу «больше трех не собираться» придумали, потому что предвидели такое явление? Ведь два человека — еще не цепь, а вот три — вполне. Самой крупной такой цепью, пожалуй, стала «цепь покаяния» 22 августа. Она растянулась от Окрестина до Куропат.





Чаепитие

Сплоченность белорусов на фоне событий года вылилась в новый формат общения с соседями — чаепитие. Сначала появились районные чаты в телеграме (еще одно явление из 2020-го), где люди общались друг с другом. Затем очень быстро все развиртуалились и стали тусоваться вместе: пить чай, приносить тортики и другие сладости, приглашать музыкантов и танцевать под их живое исполнение. В общем, милота. Особенно знаменитыми своими дворовыми «чаепитиями» стали Новая Боровая, двор на «Площади перемен», так называемый Грушвилль и праздники в Осмоловке.

Ябатинг

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Ироничное название митингов в поддержку Лукашенко. Оно пошло от слогана «Я/Мы Батька». Некоторые считают, что его придумали российские политтехнологи и пропагандисты, ведь сами белорусы практически никогда не называют Лукашенко этим словом (кроме Натальи Эйсмонт, вестимо). Очень быстро интернет-шутники сократили лозунг митингующих до зычного «Я Батька». Дальше уже родились известные «ябатьки» (участники провластных митингов) и «ябатинг» (собственно, такой митинг).





23.34

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Вовсе не время на часах, а номер статьи Кодекса об административных правонарушениях. Ее содержание знает уже почти каждый белорус, поэтому даже не будем ничего объяснять. Если друг говорит, что его судили «по 23.34», вопросов к нему больше не возникает. «Гулял», скорее всего: еще не было прецедента, чтобы по этой статье судили за «ябатинг».







