Директор драмтеатра Игорь Гедич пока воздержался от комментариев, предложив перезвонить ему позже.





Отметим, что на сегодня назначен один спектакль — комедия «Свободная пара». Как рассказали нам в кассе театра, продажа билетов на него продолжается.





Журналисты дозвонились и до Сергея Куриленко, который подтвердил, что он и главный режиссер театра Геннадий Мушперт присоединились к национальной забастовке.





— Руководство предложило нам написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако мы отказались. Пусть нас увольняют по статье за неисполнение своих служебных обязанностей. На данный момент находимся в театре, неспеша собираем вещи и ждем решение администрации. У меня, кстати, вещей набралось немного, а вот у Геннадия Владимировича побольше. Оно и неудивительно — у него отдельный кабинет, — шутит Сергей Куриленко.





По его словам, он и не надеется, что администрация передумает увольнять сразу двух режиссеров театра:





— Я, когда принимал это решение, отдавал себе отчет, что шансов остаться работать в любимом театре призрачно мало. Но хочу сказать, что в правильности своего решения я не сомневался ни на секунду, — добавил Сергей Куриленко.





Отметим, что заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко вместе с супругой был задержан во время мирной акции в городе 20 сентября. Узнав про задержание коллег, участвовавшие в постановке вечером того же дня актеры прервали выступление, объяснив это солидарностью с задержанными коллегами.





Позже с коллективом театра проводили беседы директор Игорь Гедич и губернатор Владимир Караник.