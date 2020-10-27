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«Неспеша собираем вещи»: режиссер гродненского «драма» рассказал, что происходит в театре сейчас

В СМИ и некоторых Telegram-каналах появилась информация, что главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик Сергей Куриленко присоединились к забастовке, также пишут, что театре отменены все спектакли и репетиции. Журналисты «Вечернего Гродно» связались с Сергеем Куриленко и директором театра Игорем Гедичем.

«Неспеша собираем вещи»: режиссер гродненского «драма» рассказал, что происходит в театре сейчас
Директор драмтеатра Игорь Гедич пока воздержался от комментариев, предложив перезвонить ему позже.

Отметим, что на сегодня назначен один спектакль — комедия «Свободная пара». Как рассказали нам в кассе театра, продажа билетов на него продолжается.

Журналисты дозвонились и до Сергея Куриленко, который подтвердил, что он и главный режиссер театра Геннадий Мушперт присоединились к национальной забастовке.

— Руководство предложило нам написать заявление об увольнении по собственному желанию, однако мы отказались. Пусть нас увольняют по статье за неисполнение своих служебных обязанностей. На данный момент находимся в театре, неспеша собираем вещи и ждем решение администрации. У меня, кстати, вещей набралось немного, а вот у Геннадия Владимировича побольше. Оно и неудивительно — у него отдельный кабинет, — шутит Сергей Куриленко.

По его словам, он и не надеется, что администрация передумает увольнять сразу двух режиссеров театра:

— Я, когда принимал это решение, отдавал себе отчет, что шансов остаться работать в любимом театре призрачно мало. Но хочу сказать, что в правильности своего решения я не сомневался ни на секунду, — добавил Сергей Куриленко.

Отметим, что заслуженный артист Беларуси Сергей Куриленко вместе с супругой был задержан во время мирной акции в городе 20 сентября. Узнав про задержание коллег, участвовавшие в постановке вечером того же дня актеры прервали выступление, объяснив это солидарностью с задержанными коллегами.

Позже с коллективом театра проводили беседы директор Игорь Гедич и губернатор Владимир Караник.
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