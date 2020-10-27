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Крокодилы, бегемоты. В Египте акула откусила руку украинскому ребенку

Украинская семья пострадала от нападения акулы во время отдыха в Египте. Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в Facebook.

Хищник атаковал отдыхающих, когда они плавали в море с масками и трубками в сопровождении гида. В результате нападения 12-летний мальчик получил серьезную травму и впоследствии лишился руки. Конечность вынужденно ампутировали в больнице.

На данный момент ребенок находится в реанимации и готовится к очередной операции. Травмы получил и инструктор, проводивший экскурсию.

Фото: Globallookpress.com

Лечение оплачивает египетское правительство. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Украинское посольство находится на связи с родными пострадавших.

Отмечается, что туристы приобрели услугу подводного плавания у непроверенных лиц за пределами отеля. Пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины призывает отдыхающих соблюдать осторожность и покупать экстремальные туры только у лицензированных туроператоров и их официальных представителей.

В 2017 году сообщалось, что белая акула напала на человека в Хургаде. Личность пострадавшего и его состояние не уточнялись. В марте того же года морской хищник набросился на немецкого туриста на курорте Эль-Кусейр. Акула откусила отдыхающему ногу. Тогда это стало первым с 2010 года случаем атаки акулы на человека в Египте, пишет Лента.ру.
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