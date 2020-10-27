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В БГУИР сотрудники объявили бессрочную забастовку

35 сотрудников БГУИР объявили бессрочную забастовку. Они написали сообщение о присоединении с 26 октября к общенациональной забастовке.

В БГУИР сотрудники объявили бессрочную забастовку
БГУИР / sb.by
 Сотрудники вуза требуют признать недействительными результаты президентских выборов, освободить политзаключенных, остановить насилие силовиков, требуют ухода Александра Лукашенко и назначения новых выборов.

Еще в понедельник желающих присоединиться к забастовке среди сотрудников БГУИР было около 20 человек. Как видим, их количество увеличилось, пишет Еврорадио.

У каждого преподавателя, который присоединяется к забастовке, свои формы участия в ней. "Кто-то не принимает работы и просто говорит на занятиях на общие темы, — говорит преподавательница БГУИР, попросившая сохранить ее анонимность. — Второй выдает задание и сидит молча. Третий вообще не приходит на занятия".
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