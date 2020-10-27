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Очевидец: «Они специально бросали гранаты, где побольше людей»

В воскресенье по всей стране люди вышли на марш – Народный ультиматум. Несмотря на то, что это был последний призыв к Лукашенко добровольно уйти и остановить насилие в отношении белорусского народа – проходил марш мирно. Стычки с силовиками начались вечером по улице Орловской.

Именно здесь, во дворах, силовики пытались зажать остатки участников марша, когда люди уже возвращались домой. Применяя светошумовые гранаты и резиновые пули, стреляя прямо в спины.


Журналиста забрали волонтеры, которые и оказали ему медицинскую помощь – промыли рану и наложили швы. Согласно информации от медиков, за помощью с травмами различной сложности на настоящий момент обратилось более 20 человек. По информации Министерства внутренних дел, по стране в этот день задержали 523 человека.

фото: tut.by прислал читатель

Международный комитет по расследованию пыток в лице белорусских правозащитников обратился в управление Следственного комитета по Минску с требованием завести уголовные дела по факту применения оружия против мирных демонстрантов. Напомним, что пока не открыли ни одного уголовного дела по случаям насилия и избиения людей во время августовских акций.
Христина Чернявская/АА belsat.eu
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