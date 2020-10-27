











Решение о 10 сутках ареста вынес судья Александр Петраш в понедельник, 26 октября.





Александр Козулин, когда стало известно о задержании внука, отметил, что через подобное должны пройти все, чтобы пришло понимание того, что происходит сегодня в Беларуси.





Владиславу Козулину 18 лет. Он учится на втором курсе факультета прикладной математики и информатики БГУ.