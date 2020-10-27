Часть Жлобинского района исключена из состава из радиационно опасных земель
Часть территории Жлобинского района исключена из состава радиационно опасных земель, сообщает пресс-служба Совета министров Беларуси.
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства № 607, принятым 23 октября.
Согласно документу в хозяйственное использование переводятся участки общей площадью более 474 гектаров, находящиеся в ведении сельхозпредприятия "Папоротное", а также двух ОАО – "Бобовский" и "Проскурнянский".
Совмин поручил Жлобинскому райисполкому в течение месяца определить границы участков и передать для дальнейшего использования.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине в результате катастрофы составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, были загрязнены 46,5 тысячи квадратных километров территории Беларуси (23% от общей площади).
"Белорусский партизан"
10:06 27/10/2020
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