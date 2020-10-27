Суд по жалобе Tut.by пройдет 12 ноября
Основное разбирательство в Верховном суде Беларуси по жалобе портала Tut.by на предупреждения Министерства информации пройдет 12 ноября.
Об этом информирует пресс-служба ВС.
«Вчера прошло подготовительное заседание, на котором было рассмотрена жалоба общества с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" на предупреждения, которое ему вынесло министерство информации. Основное судебное разбирательство в Верховном суде назначено на 12 ноября», - отмечается в сообщении.
В Верховном суде также уточнили, что на подготовительном заседании стороны изложили позицию, заявили ряд ходатайств, а также запросили возможность допросить свидетелей в основном судебном заседании. Интересы министерства информации в суде представлял министр Игорь Луцкий.
Ранее стало известно, что Министерство информации Беларуси своим приказом от 29 сентября приостановил выпуск сетевого издания Tut.by с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года.
09:59 27/10/2020
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