Суд по жалобе Tut.by пройдет 12 ноября





Об этом информирует пресс-служба ВС.





«Вчера прошло подготовительное заседание, на котором было рассмотрена жалоба общества с ограниченной ответственностью "Тут Бай Медиа" на предупреждения, которое ему вынесло министерство информации. Основное судебное разбирательство в Верховном суде назначено на 12 ноября», - отмечается в сообщении.





В Верховном суде также уточнили, что на подготовительном заседании стороны изложили позицию, заявили ряд ходатайств, а также запросили возможность допросить свидетелей в основном судебном заседании. Интересы министерства информации в суде представлял министр Игорь Луцкий.





Ранее стало известно, что Министерство информации Беларуси своим приказом от 29 сентября приостановил выпуск сетевого издания Tut.by с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года.