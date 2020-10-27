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«Заблокирована работа отделения, где помогают при инфарктах». На акции задержали семь медиков РНПЦ «Кардиология»

Сегодня утром в цепи солидарности на проспекте Дзержинского в Минске задержали семь медиков РНПЦ «Кардиология», пишет TUT.BY

Сегодня утром перед работой медики РНПЦ «Кардиология» вышли на цепь солидарности на проспекте Дзержинского — это недалеко от самого РНПЦ. По словам врачей, их там было 20−25 человек. В какой-то момент к собравшимся подъехали микроавтобусы, часть медиков успели убежать и спрятаться в переходе.


Задержали заведующего рентгеноперационной РНПЦ «Кардиология» Олега Полонецкого. Это уникальный врач, о котором коллеги говорят, что у него золотые руки.

Олег Полонецкий в цветной шапочке. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также задержали кардиохирурга РНПЦ Владимира Андрущука, заведующую отделением компьютерной томографии Ирину Гайдель, рентгенэндоваскулярного хирурга Максима Цыбульского, анестезиологов-реаниматологов Андрея Бурого, Дмитрия Чуклая и Евгения Полойко.

— На данный момент заблокирована работа отделения рентгенэндосвакулярной хирургии, которое занимается оказанием помощи экстренным пациентам с инфарктом миокарда. Заблокирована возможность экстренной диагностики и лечения критических ситуаций послеоперационных осложнений, — говорят медики РНПЦ.
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