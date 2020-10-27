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Задержана актриса Елена Гиренок, сыгравшая в фильме "Купала"

На акции протеста в Минске в понедельник была задержана актриса Елена Гиренок. Ее фамилия есть в списке лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна".

Елена Гиренок / фото с сайта www.kino-teatr.ru

Задержание актрисы подтвердил и телеграмм-канал Белорусского фонда культурной солидарности.

Гиренок — актриса Театра-студии киноактера, снимается в кино. Одна из последних работ — роль жены Янки Купалы Владиславы в одноименном фильме Владимира Янковского.

На понедельник в Беларуси было объявлено начало общенациональной забастовки. Ее инициировала Светлана Тихановская после того, как власти не выполнили "Народный ультиматум". В понедельник на ряде крупных предприятий страны прошли собрания рабочих, на акции вышли студенты. Протесты продолжились вечером уличными акциями. Силовики ответили массовыми задержаниями.
Еврорадио
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