Задержана актриса Елена Гиренок, сыгравшая в фильме "Купала"

Елена Гиренок / фото с сайта www.kino-teatr.ru





Задержание актрисы подтвердил и телеграмм-канал Белорусского фонда культурной солидарности.





Гиренок — актриса Театра-студии киноактера, снимается в кино. Одна из последних работ — роль жены Янки Купалы Владиславы в одноименном фильме Владимира Янковского.





На понедельник в Беларуси было объявлено начало общенациональной забастовки. Ее инициировала Светлана Тихановская после того, как власти не выполнили "Народный ультиматум". В понедельник на ряде крупных предприятий страны прошли собрания рабочих, на акции вышли студенты. Протесты продолжились вечером уличными акциями. Силовики ответили массовыми задержаниями.