Провокаторы появились на улицах Минска. Вчера они "расстреливали" "цепи протеста" пейнтбольными ружьями
Неизвестные "расстреливали" из пейнтбольных ружей участников несанкционированных протестов в Минске.
Цепи протеста выходят по всей Беларуси. Это Брест
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, вчера вечером как минимум трижды неизвестные на автомобилях с тонированными стеклами, проезжая мимо "живых цепей" сторонников оппозиции в районе Грушевки, обстреляли их краской из пейнтбольных ружей.
08:00 27/10/2020
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