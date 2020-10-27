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Провокаторы появились на улицах Минска. Вчера они "расстреливали" "цепи протеста" пейнтбольными ружьями

Неизвестные "расстреливали" из пейнтбольных ружей участников несанкционированных протестов в Минске.

Цепи протеста выходят по всей Беларуси. Это Брест

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев, вчера вечером как минимум трижды неизвестные на автомобилях с тонированными стеклами, проезжая мимо "живых цепей" сторонников оппозиции в районе Грушевки, обстреляли их краской из пейнтбольных ружей.
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